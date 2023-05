Campagnola, evade dai domiciliari per andare a rubare

Campagnola (Reggio Emilia), 13 maggio 2023 - Agli arresti domiciliari per altri reati, un mese fa è uscito di casa per andare a rubare in un’attività commerciale, forzando una porta per poi rubare 450 euro in denaro e quattro bottiglie di pregiato vino. Con l’accusa di furto aggravato, i carabinieri della caserma di Campagnola hanno denunciato un quarantenne di origine straniera, abitante a Novellara, per furto aggravato. Inoltre, proprio per l’evasione dai domiciliari, la Procura ha chiesto l’aggravamento della misura cautelare, con l’uomo che due giorni fa è stato raggiunto nella sua abitazione per essere portato in carcere. Il furto era avvenuto in un ristorante a Campagnola. Nella notte qualcuno era entrato forzando la porta antipanico per poi puntare al denaro e alle bottiglie, di elevato valore commerciale. La titolare del locale ha presentato denuncia ai carabinieri di Campagnola. Grazie anche alle immagini della videosorveglianza si è arrivati a identificare il presunto autore del furto, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato dunque denunciato, oltre che portato in carcere dopo la revoca dei benefici di legge.