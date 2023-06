Campagnola, il maltempo non frena i lavori stradali

Campagnola (Reggio Emilia), 7 giugno 2023 - Proseguono i lavori su via Reggiolo a Campagnola. Per questa prima fase i lavori hanno interessato maggiormente la parte più a nord dell’area oggetto di intervento, al confine con la Sp5 (Novellara-Reggiolo) e man mano si stanno spostando verso l’abitato di Campagnola. L’intervento mira a sistemare in modo strutturale un tratto di strada oggetto negli scorsi anni di diversi interventi di asfaltatura. Le lavorazioni principali consistono nella ricostruzione dell’intero pacchetto stradale nel tratto più a nord. L’intervento è il frutto di tre anni di lavoro avviati dal Comune di Campagnola con la richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno nel 2020 per interventi contro il dissesto idrogeologico, successivamente confluito nel Pnrr, per un importo di quasi 600 mila euro. “Le lavorazioni stanno proseguendo – ha dichiarato il sindaco Alessandro Santachiara – anche se le condizioni meteo di queste settimane ci hanno obbligato a qualche sosta forzata ma, salvo ulteriori imprevisti, l’impresa conferma il cronoprogramma. Per eseguire le operazioni al meglio occorre infatti avere la continuità di qualche giorno di bel tempo. Si tratta di un intervento particolarmente importante per il territorio di Campagnola per il quale abbiamo ottenuto un contributo che ci permette di realizzare le lavorazioni nel tratto più ammalorato della strada, ottenendo una maggiore stabilità e, di conseguenza, meno problematiche in futuro. Abbiamo inoltre candidato all'apposito bando ministeriale la richiesta di ulteriori finanziamenti in modo da proseguire i lavori anche oltre il progetto iniziale”.