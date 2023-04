Campagnola, in cella per maltrattamenti e minacce

Campagnola Emilia (Reggio Emilia), 21 aprile 2023 – Maltrattamenti e gravi minacce di morte alla moglie, la quale per una grave malattia non era più in grado di lavorare. Una situazione davvero drammatica per una donna, tra il 2011 e il 2017, all’epoca residente nel Mantovano, alle prese con problemi di salute e con il marito che l’aggrediva periodicamente, tra liti e minacce. Nel novembre 2016 l’annuncio della separazione della donna aveva trovato la reazione del marito, tanto che erano dovuti intervenire i carabinieri. Ma quando i militari se n’erano andati, l’uomo l’aveva colpita con calci e pugni, procurandole traumi guaribili in una settimana. Per quell’episodio, il marito, di 39 anni, è stato condannato a tre anni e cinque mesi di reclusione, con l’aggiunta di altri otto mesi per il reato di ricettazione. Condanna che ora è diventata definitiva. I carabinieri di Campagnola, paese in cui l’uomo risulta abitare, hanno eseguito l’ordinanza emessa dall’ufficio esecuzioni penali, portando in carcere il condannato per poter espiare la pena prevista dalla sentenza.