Campagnola, lavori di riqualificazione all'ufficio postale

Campagnola Emilia (Reggio Emilia), 7 maggio 2023 - E’ previsto per domani, lunedì 8 maggio, l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di Campagnola. Poste Italiane comunica infatti che la sede di piazza Roma dovrà essere ammodernata per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Campagnola la continuità di tutti i servizi vincolati all’ufficio di radicamento attraverso uno sportello apposito aperto all’ufficio postale di Novellara, in via Nazario Sauro, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e, il sabato, dalle 8.20 alle 12.35, che sarà potenziato con una ulteriore postazione di lavoro rispetto alle normali condizioni. A supporto dei cittadini di Campagnola ci sarà anche l’ufficio limitrofo di Correggio, in piazza Garibaldi, in centro storico. In contemporanea in piazza Roma sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione di tutta l'area centrale del paese. Il cantiere, avviato all'inizio dello scorso anno, dovrebbe essere in gran parte completato entro fine maggio.