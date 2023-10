Campagnola, demolita l'ex biblioteca comunale

Campagnola (Reggio Emilia), 31 ottobre 2023 - Nonostante il maltempo, sono stati avviati i lavori di demolizione dell’ex biblioteca comunale di Campagnola, destinata a liberare un’area da trasformare in una nuova struttura con una ludoteca, attualmente assente in paese, uno o due uffici a disposizione del Comune per attività attinenti alle politiche culturali e giovanili, l’associazionismo e la promozione del territorio e, al primo piano, tre locali per le associazioni e il Centro Giovani. Per garantire le condizioni di sicurezza durante le lavorazioni una porzione del parcheggio di via Marconi e via Vettigano resta chiusa al traffico veicolare. L’ex biblioteca è oggetto di un importante intervento di riqualificazione realizzato grazie a un contributo regionale, per un finanziamento totale di 740 mila euro su un costo complessivo di 944 mila euro. Il progetto pone la massima attenzione ai temi della sostenibilità, attraverso un nuovo edificio che avrà il ruolo di cerniera fra lo spazio verde, i condomini vicini e il centro storico, attraverso la piazza, appena rinnovata e riqualificata. L’edificio sarà caratterizzato da grandi aperture ai due piani, per garantirne la massima trasparenza in un dialogo continuo con l’esterno, una sorta di “faro” sempre acceso che estenderà il perimetro del centro storico.