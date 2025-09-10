Campagnola-Fabbrico, è derby. La Vianese cerca il 4° successo

Primo mercoledì di Coppa Italia per il calcio dilettanti che vede impegnate le sei reggiane di Eccellenza.
Secondo round dei quadrangolari del Memorial Minetti che scatta dal pomeriggio (ore 15.30) per concludersi in serata (ore 20.30): fari puntati nella Bassa per il derby Campagnola-Fabbrico coi locali ancora a caccia di hurrà in campionato, mentre gli ospiti devono fare risultato positivo per restare in corsa. In contemporanea l’Arcetana attende il Terre di Castelli dove si è verificato il primo cambio di panchina in questa annata con l’esonero di Mirko Fontana, sostituito da Francesco Cattani, l’anno scorso alla guida del Real Formigine.
Trasferta parmense per la Brescello Piccardo di scena al "Ballotta" di Fidenza contro la Fidentina Borgo San Donnino, sicuramente molto più interessata all’esito del ricorso, atteso nel comunicato odierno, presentato dalla Pontenurese relativo alla prima giornata per la presunta posizione irregolare del centrocampista Pietro Mazzoli, inserito nella ripresa nonostante dovesse scontare una giornata di squalifica dall’ultimo campionato. L’accoglimento del ricorso ribalterebbe il 4-1 maturato sul campo a favore dei borghigiani, lasciando così al primo posto solitario la Vianese e retrocedendo la formazione di mister Montanini a quota 3 punti.
Proprio i rossoblù del tecnico Sarnelli puntano al quarto hurrà di fila sul neutro di Carpineti, causa i lavori che interessano ancora il fortino di Viano, attendendo il Real Formigine del fresco ex di turno Mininno.
Il programma
- Girone 2: Fidentina Borgo San Donnino (0)-Brescello Piccardo (1) ore 18.30; Salsomaggiore (3)-Fiorenzuola (1).
- Girone 3: Arcetana (0)-Terre di Castelli (3) ore 15.30; Vianese (3)-Real Formigine (0) al "Galeotti" di Carpineti.
- Girone 4: Atletic CdR Mutina (1)-Rolo (0); Campagnola (3)-Fabbrico (1).
Accedono alla seconda fase le prime classificate assieme con le 7 migliori seconde classificate.