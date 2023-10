Campagnola, fornisce i dati dall'amica per evitare le multe

Campagnola (Reggio Emilia), 10 ottobre 2023 – Viaggiava a bordo di un autobus di linea pur senza biglietto. Un ventenne reggiano al controllore ha fornito dati anagrafici di un’amica, cambiando il nome al maschile. Ma è stato scoperto e denunciato per sostituzione di persona dai carabinieri della caserma di Campagnola, che hanno condotto le indagini. A scoprire il reato è stata la ragazza, che a fine agosto si è presentata in caserma per sporgere querela contro ignoti, dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento di 281 euro dalla società del trasporto pubblico, per l’irregolarità durante un viaggio che doveva essersi verificato un anno prima, in quanto senza biglietto. E sono emersi ben due verbali per simili irregolarità, sempre a carico dell’ignara ragazza. Dopo aver visionato i verbali, si è capito che l’utente senza biglietto aveva fornito generalità false. Grazie a un riconoscimento fotografico, la vittima ha riconosciuto in modo chiaro l’autore del reato, oltretutto un suo ex compagno di scuola e con il quale aveva pure avuto una breve relazione sentimentale. A quel punto il ventenne è stato identificato e denunciato. E dovrà pure pagare le sanzioni per il mancato possesso del biglietto.