Campagnola, lezione di legalità alla caserma dei carabinieri

Campagnola (Reggio Emilia), 30 maggio 2024 - Lezione di legalità alla caserma di Campagnola per un gruppo di trenta studenti della quinta elementare del paese, accolti nella sede dei carabinieri, restituendo la visita che i militari avevano già effettuato a scuola. Agli alunni è stata proposta una rapida e semplice lezione su temi importanti come la prevenzione dell’uso di droga, dell’abuso di alcol, cyberbullismo e del bullismo ma anche sul corretto uso di internet, fino alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza stradale. Gli alunni sono stati accolti in caserma per una visita alla struttura, per poi vedersi offrire una piccola merenda. Tante le domande poste ai carabinieri sui vari temi riferiti alla legalità. E diversi sono stati gli utili consigli forniti pure sull’utilizzo di internet e delle tecnologie digitali, per evitare di incorrere in truffe o in reati vari. Come il consiglio di non frequentare siti internet che non si conoscono e che offrono tutto gratis, in quanto possono infettare il sistema. E poi la prevenzione delle truffe agli anziani, con i ragazzi invitati a dare una mano ai loro nonni per evitare loro di cadere nei tranelli sempre più frequenti anche dalle nostre parti. Ai bambini è stato poi consegnato un attestato di merito, che li ha dichiarati “piccoli carabinieri”.