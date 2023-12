Campagnola, ostacola le indagini dopo un furto al bancomat

Campagnola (Reggio Emilia), 23 dicembre 2023 - La sua auto era stata usata per la fuga dopo un furto di portafogli con prelievo fraudolento di 2000 euro da uno sportello bancomat. Tre gli autori del reato. I carabinieri di Campagnola, che hanno indagato sulla vicenda, sono risaliti alla proprietaria della vettura usata dai ladri. Si tratta di una 25enne residente a Ferrara, la quale però non ha fornito indicazioni utili a identificare gli indagati. E così è stata denunciata per favoreggiamento. Il furto è avvenuto il 31 agosto. L’uomo derubato ha poi denunciato il reato alla caserma di Campagnola: l’ammanco del portafoglio e il prelievo di denaro a un bancomat di Rolo. Grazie alle telecamere si è arrivati all’auto e alla sua targa. Contattata dai carabinieri, la proprietaria della vettura non ha saputo indicare le persone che avevano in uso l’auto quel giorno, ostacolando così le indagini. Per questo è stata denunciata, mentre proseguono gli accertamenti per risalire agli autori materiali del furto.