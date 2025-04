Campagnola, violenze e divieti da mamma e nonno

Campagnola (Reggio Emilia), 12 aprile 2025 – Madre e nonno indagati per ripetute e gravi vessazioni fisiche e psicologiche nei confronti di una ragazza di 14 anni di età, il tutto per impedirle di occidentalizzarsi. Gravi le accuse: colpi con il manico di scopa da quanto aveva 11-12 anni, imposizione dei lavori domestici, privata del telefonino per impedirle di chiedere aiuto in qualche modo e per comunicare con chiunque. Fin dall’età di 10 anni le sarebbe stato imposto l’uso del velo, vietato proseguire gli studi e iscriversi alle scuole superiori, niente amicizie maschili, niente televisione, indossare abiti occidentali, praticare qualsiasi attività sportiva. La vittima, infine, sarebbe stata più volte minacciata di essere riportata “per sempre” in Pakistan, nel tentativo di isolarla completamente dal contesto sociale in cui vive. I carabinieri della caserma di Campagnola hanno indagato sulla vicenda, in stretta collaborazione con gli insegnanti della ragazzina, con la Procura reggiana che ha chiesto e ottenuto dal giudice l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima, con braccialetto elettronico e presentazione quotidiana all’autorità giudiziaria per il controllo sul rispetto dell’ordinanza. Si tratta di due pakistani: la madre di 38 anni e il nonno settantenne, residenti nella Bassa. Dalla scuola sarebbero partite le prime segnalazioni sulle presunte violenze. Tra il materiale di indagine anche il video di un’intervista televisiva del nonno sul tema dell’Islam, in cui l’uomo dichiarava che le donne non potevano uscire da sole e che a quelle della sua famiglia era impedito. La vicenda è all’attenzione pure del Tribunale dei minori di Bologna, per la collocazione della ragazzina in una struttura protetta, già avvenuta nei giorni scorsi.