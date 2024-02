Campani: "In piazza Spallanzani devono tornare i parcheggi"

"Stiamo lavorando per una decisione condivisa per piazza Spallanzani". Ad annunciarlo è il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, dopo l’incontro di mercoledì sera tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria (Cna, Confersercenti e Confcommercio), l’associazione scandianese dei commercianti e i promotori della raccolta firme per la richiesta di pedonalizzazione della piazza. Il Comune, oltre al primo cittadino, era rappresentato dall’ufficio tecnico e dagli assessori Matteo Caffettani e Claudio Pedroni. "Abbiamo ascoltato le opinioni – dice il sindaco Nasciuti – e l’intenzione è di prendere una decisione, per piazza Spallanzani, entro il mese di febbraio. Esprimo comunque soddisfazione per l’incontro e ringrazio coloro che hanno partecipato: non c’è stato nessuno scontro sul tema di questo nuovo spazio da sperimentare". L’altra sera è stata inoltre ricordata l’inaugurazione di dicembre della riqualificazione della piazza con l’area ora ancora pedonale. "Mercoledì si è svolto un confronto cordiale con toni pacati – spiega Giovanni Campani, presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia –. Come associazioni di categoria abbiamo ribadito la richiesta del ritorno dei parcheggi per sostenere le attività. Ho sottolineato che le stesse attività, principalmente i bar, lavorano soprattutto alla mattina e sono dunque necessari dei parcheggi comodi per i loro clienti". Campani ‘promuove’ l’operato del Comune in questa prima fase avviata per valutare le future decisioni che saranno adottate prossimamente. "L’amministrazione – evidenzia Campani – ha agito con un approccio interessante e positivo: non ha preso una posizione però ha promosso un tavolo di confronto su questo tema domandando delle proposte che presenteremo a breve. Ci ritroveremo e saranno pertanto illustrate le nostre proposte. Sicuramente si tratta di un metodo appropriato per individuare le decisioni da intraprendere". Il presidente di Confersercenti è quindi favorevole al ritorno dei parcheggi, ma "non escludiamo altre formule – osserva Campani – di sperimentazione per contribuire a rendere fruibile la piazza". Mercoledì sera non sono mancati i referenti della raccolta firme tra cui alcuni consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. "Abbiamo preso parte – rimarca Brunella Romani, tra le promotrici della recente petizione – a un incontro pacato in cui abbiamo illustrato la raccolta firme per la pedonalizzazione della piazza. Ognuno ha espresso la propria opinione. Un plauso all’amministrazione per questo percorso partecipato. Si vedrà poi per il futuro della piazza: nulla è deciso. Chiediamo tuttavia di valorizzare Scandiano con le opere in corso attraverso anche la pedonalizzazione senza penalizzare il commercio locale". Tante sono le idee sulla piazza. Azione Scandiano, come riferito nell’edizione di ieri, ha già suggerito la sua chiusura al traffico dal sabato sera alle 19.30 fino al lunedì pomeriggio alle 14.

Matteo Barca