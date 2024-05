Camparini Cup,. Guerrieri incrocia. Militi Ribaldi

Ricco programma, stamane, al Circolo Tennis Reggio Emilia, dove si completa il 1° turno dell’ITF Camparini Gioielli Cup: il padrone di casa Andrea Guerrieri, che ha guadagnato l’accesso diretto al tabellone principale, incrocia Andrea Militi Ribaldi, ripescato come lucky loser dopo aver perso nel decisivo match delle qualificazioni con Luciano Carraro (6-4, 6-4). Il vincitore 2023, il britannico Jay Clarke, scenderà in campo nel 2° match del centrale opposto all’olandese Jelle Sels, mentre l’ex n°24 Martin Klizan affronterà il qualificato tedesco Kai Wehnelt, che ha avuto la meglio 6-4, 7-6 su Matteo Vavassori. Negli altri match delle qualificazioni strappa il pass per il main draw Federico Arnaboldi, grazie al 4-6, 6-4, 10-7 a Noah Perfetti, mentre l’argentino Mateo Del Pino ha la meglio su Federico Tabacco in rimonta (2-6, 7-6, 11-9). Nel doppio Vavassori e Alessandro Spadola passano grazie al vittorioso super tiebreak su Facundo Juarez e Giuseppe La Vela (3-6, 6-2, 10-8).