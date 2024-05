Camparini Cup, la finale è Slovacchia-Olanda

Saranno Martin Klizan e Jelle Sels a giocarsi la finale della Camparini Gioielli Cup, il torneo ITF con montepremi 25mila dollari che vivrà il suo epilogo questa mattina alle 11 al Circolo Tennis Reggio Emilia.

Il 34enne Klizan, un passato al numero 24 del mondo, ha avuto la meglio 7-5, 6-0 nella prima semifinale, quella giocata contro il numero 3 del seeding Giovanni Fonio: quest’ultimo ha fallito 3 palle break nel corso del primo parziale, per poi annullare due set point allo slovacco sul 5-4 e arrendersi 7-5.

Nella seconda frazione non c’è stata storia, con Klizan capace di imprimere al match un ritmo insostenibile con le sue accelerazioni di dritto, fino al 6-0 finale.

"Non è facile tornare ad alti livelli ma ogni giorno che passa va sempre meglio. Ringrazio gli organizzatori per avermi concesso una wild card, sono fiducioso per la finale", ha detto Klizan, tornato in campo dopo due anni di stop.

Risultato a sorpresa nel match successivo, quando la testa di serie numero 1, il ravennate Enrico Dalla Valle, ha alzato bandiera bianca di fronte all’olandese Sels, ex 127 del ranking ATP: un giocatore solido, capace di alternare colpi di dritto da fondo campo a precise discese a rete, fino alla vittoria per 6-2, 6-3. A differenza dei due turni precedenti (sia Ovckarenko che Vatutin gli avevano strappato il primo set) Sels è partito senza incertezze. "Sapevo – ha commentato l’olandese – di avere di fronte un avversario molto valido e per questo era necessario iniziare col piede giusto. E’ andata bene e sono pronto per giocarmi il titolo in finale".

d.r.