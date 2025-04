Camparini Gioielli Cup 2025: il grande tennis torna a Reggio

Il grande tennis torna nella nostra città con l’edizione 2025 della Camparini Gioielli Cup. Il torneo ITF, con 30mila dollari di montepremi, si terrà al Circolo Tennis Reggio dall’11 al 18 maggio prossimi, permettendo a giovani promesse della racchetta e a veterani in cerca di rilancio di affrontarsi sugli splendidi campi in terra battuta di Canali.

"Il livello si preannuncia molto elevato, promettendo una settimana di grande spettacolo. In passato il nostro circolo ha ospitato atleti capaci di imporsi nel tempo nel panorama internazionale, da Jannik Sinner a Matteo Berrettini, da Juan Martin Del Potro a Richard Gasquet", spiega Maurizio Berti, consigliere delegato al settore tennis del C.T. Reggio.

Lo scorso anno la vittoria in singolare andò allo slovacco Martin Klizan, ex numero 24 del mondo e vittorioso in 6 tornei del circuito Atp, grazie al duplice 6-4 al solido olandese Jelle Sels; Klizan sarà nuovamente ai nastri di partenza, insieme al britannico Jay Clarke (vittorioso nel 2023, oltre che in doppio nell’edizione successiva) e all’italo-belga Samuel Vincent Ruggeri.

Gli organizzatori, inoltre, hanno riservato una wild card per lo svedese Mikael Ymer, classe 1998, che 2 stagioni or sono stazionava al numero 50 del ranking mondiale. La direzione del torneo, per il terzo anno di fila, sarà affidata all’ex Top 100 della classifica di doppio Alessandro Motti: "Avremo la possibilità di osservare giovani promesse in ascesa che tra qualche anno vedremo protagonisti ad alto livelli e, allo stesso tempo, giocatori che sfrutteranno la Camparini Gioielli Cup per rilanciarsi".