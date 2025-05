Camparini Gioielli Cup: Klizan e Molcan pronti a brillare a Reggio Emilia

Alla Camparini Gioielli cup scendono in campo i "big". Oggi, infatti, sarà il turno dello slovacco Martin Klizan, ex numero 24 del mondo, principale testa di serie e detentore del titolo, e di Alex Molcan (foto), in passato al 38 del ranking mondiale, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori: "Tornare a Reggio è per me speciale – spiega il primo – qui peraltro ho giocato anni fa uno dei miei primi tornei a livello senior. Non ho mai giocato contro il mio avversario (il britannico Felix Gill – ndr) ma dovrò affrontarlo con la giusta determinazione". Gli fa eco Molcan, che esordirà col qualificato Alessandro Mondazzi: "Penso che il Circolo Tennis Reggio Emilia sia uno dei posti più belli dove io abbia giocato. Sfrutterò la Camparini Gioielli cup per provare a tornare al mio miglior livello".

Qualificazioni e doppio. Subito un derby reggiano negli ottavi del doppio, coi padroni di casa Riccardo Sansone e Filippo Iotti opposti a Riccardo Fava e Mattia Moscarelli; i favori del pronostico sono per Matteo Vavassori e Simone Agostini, che se la vedranno con Lorenzo Bocchi e Alessio De Bernardis. Nel secondo e ultimo turno delle qualificazioni del singolare Filippo Speziali non lascia nemmeno un game a Filippo Busciola, mentre Carlo Alberto Fossati ha la meglio in rimonta su Filippo Francesco Garbero (1-6, 6-3, 10-3); vittoria in 2 set per Filippo Mazzola (duplice 6-3 a Flavio Bocci), si ferma invece Andrea Militi Ribaldi (6-4, 6-2 al tedesco Justin Schalageter).