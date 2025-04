Campegine, auto in fiamme dopo furto di cassaforte

Campegine (Reggio Emilia), 5 aprile 2025 – Sembra da ricondurre a un tentativo di distruggere ogni prova e traccia in seguito a un furto l’incendio che è stato segnalato poco dopo la mezzanotte nei pressi del cimitero di Campegine, in via Rimembranze, dove i vigili del fuoco di Sant’Ilario hanno domato il rogo che aveva interessato un’autovettura, su cui è stata rinvenuta una cassaforte rubata. Le indagini hanno permesso ai carabinieri di risalire a un furto avvenuto a Cavriago, dove i ladri avevano rubato non solo la cassaforte dall’abitazione (con all’interno oggetti in oro e denaro contante per un bottino evidente), ma anche l’autovettura per poter fuggire. Una volta al sicuro, i ladri hanno tagliato la parte posteriore per aprire il forziere e svuotarlo del suo contenuto. A quel punto, per eliminare ogni traccia, è stata incendiata l’auto con all’interno il forziere ormai vuoto. Sono in corso le indagini del carabinieri di Cavriago per quanto riguarda il furto, con accertamenti dei militari di Castelnovo Sotto per l’incendio avvenuto dell’auto avvenuto a Campegine.