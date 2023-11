Campegine, braccio ferito tra i rulli del nastro trasportatore

Campegine (Reggio Emilia), 20 novembre 2023 – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio allo stabilimento Cantine Riunite & Civ, in via Brodolini a Campegine, per liberare una donna di 47 anni dall’ingranaggio di un nastro trasportatore, in cui era rimasta bloccata con il bracco destro, tra i rulli in movimento. E’ accaduto poco dopo le 17. L’operaia stava lavorando al nastro trasportatore, che stava sistemando. Ma nell’operazione il braccio destro si è bloccato tra i rulli. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi, mobilitando la centrale operativa del 118. Sono arrivati sul posto l’ambulanza, il personale sanitari, oltre ai vigili del fuoco di Sant’Ilario. In breve tempo il braccio è stato liberato, con la donna accompagnata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Ha riportato una frattura scomposta al braccio destro. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti anche i carabinieri di Gattatico. Nello stesso pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti anche in una abitazione a Reggio, dove una donna era rimasta con il braccio bloccato all’interno di piccolo varco di una stufa. Anche in questo caso sono stati allertati i soccorsi, ma solo precauzionalmente.