Campegine, scambio droga-soldi nella cassetta postale

Droga e soldi sequestrati

Campegine (Reggio Emilia), 3 febbraio 2023 – La cassetta della posta, davanti l’abitazione, permetteva lo scambio droga-denaro, senza alcun contatto diretto. Gli acquirenti lasciavano il denaro nella cassetta, da dove ritiravano la sostanza stupefacente, senza generare sospetti. E’ quanto sarebbe avvenuto secondo le indagini dei carabinieri di Gattatico e di Castelnovo Sotto, i quali hanno arrestato un insospettabile disoccupato di 25 anni, residente a Campegine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’attività ha portato al sequestro di circa otto etti tra marjuana e hascisc, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e un migliaio di euro in contanti di cui 15 euro rinvenuti nella cassetta postale in uso al giovane. Il controllo è avvenuto ieri mattina, con una perquisizione domiciliare che ha fatto rinvenire due buste di plastica contenenti rispettivamente 215 e 19 grammi di marjuana, vari frammenti di hascisc per un peso di oltre 20 grammi e un bilancino di precisione sul tavolo del soggiorno, oltre a una busta con mezzo chilo di marjuana rinvenuta in un mobile della camera da letto, alcune buste in un mobile del soggiorno, 980 euro custoditi nel portafoglio e 15 euro rinvenuti all’interno della cassetta postale. In mattinata l’indagato è comparso davanti al giudice: dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.