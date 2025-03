Campegine, sciopero di otto ore alla Work and Service

Campegine (Reggio Emilia), 27 marzo 2025 - Sono in sciopero da questa mattina i lavoratori della Work and Service, azienda di logistica che opera in appalto nell’ambito della Dhl di Campegine. Il sito, in cui operano circa ottanta persone, è interessato dalla protesta causata dalla rottura delle trattative per il rinnovo del contratto di secondo livello scaduto a maggio dello scorso anno. “Abbiamo svolto un’assemblea sindacale in cui è stato deciso lo sciopero di 8 ore di oggi – spiegano Federico Leoni e Gulielmo Manna della Filt Cgil provinciale – ma ci riserviamo di proseguire nella mobilitazione anche nella giornata di domani con lo scopo di riaprire la trattativa. I lavoratori chiedono un aumento dell’indennità di trasferta che è oggi la più bassa tra i corrieri in provincia. Ma anche correttezza delle buste paghe e rispetto degli inquadramento contrattuali”.