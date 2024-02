Campegine, strada chiusa e case evacuate per una fuga di gas

Campegine (Reggio Emilia), 15 febbraio 2024 – Una strada chiusa al traffico, un’abitazione evacuata per motivi di sicurezza per una fuga di gas avvenuta nelle prime del mattino in via Fermi a Campegine, pare a causa di un urto accidentale di un veicolo contro un tubo esterno della condotta del gas, come risulta dai detriti rinvenuti sul posto. L’allarme è scattato poco prima delle sette. L’inquilino dell’abitazione è stato allontanato precauzionalmente dalla casa fino al cessato allarme. Non ha riportato conseguenze fisiche. La strada è stata chiusa al transito e anche le abitazioni più vicine all’edificio interessato dalla fuoriuscita di gas sono state fatte sgomberare, sempre per motivi precauzionali. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario per le verifiche tecniche, in attesa dell’intervento del personale di Ireti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per chiudere la strada e garantire la necessaria sicurezza nella zona.