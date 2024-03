Campegine, via ai lavori per posizionare i moduli delle scuole medie

La prossima settimana via ai lavori di posizionamento dei prefabbricati che ospiteranno da settembre le scuole medie, la cui sede sarà interessata dai lavori di adeguamento sismico. Il Comune fa sapere che la soluzione pensata a novembre 2023 (posizionamento nei parcheggi di via Livatino) "alimentava preoccupazioni per l’impatto sulla viabilità e si è cercato in questi mesi una nuova possibile strada. I moduli saranno posti nell’area verde a sud delle elementari: ciò permetterà di mantenere inalterata la viabilità nel quartiere e di minimizzare i disagi". Si inizierà con la preparazione del terreno, "entro la fine di maggio dovrebbe essere tutto terminato". L’area giochi di via Livatino rimarrà accessibile, così come buona parte del piazzale di fronte alle elementari. Il terreno "una volta rimossi i moduli, tornerà a essere come prima".