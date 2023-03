Camper a fuoco, la madre ora smentisce le accuse

di Alessandra Codeluppi

Potevano rischiare la vita, le due bambine a bordo del camper che andò a fuoco il 15 settembre 2019 a Sant’Ilario: allora una di loro non aveva ancora compiuto 2 anni, l’altra ne aveva 9. Dal mezzo furono estratte in tempo dai genitori, che spensero anche le fiamme. I carabinieri, accorsi alle 15.30, intuirono subito la possibile origine dolosa. Proseguendo le indagini, la pista trovò conferma: ora di quell’azione tanto pericolosa è chiamato a rispondere a processo un 33enne, Alan Husovic. Secondo la ricostruzione accusatoria, lui avrebbe lanciato una bottiglia piena di benzina, e già infiammata, dentro il mezzo dove c’erano le due minorenni.

Quel giorno gli uomini dell’Arma accorsero in via Patrioti a Calerno, nella casa di una coppia sposata, entrambi 45enni di etnia rom, per l’incendio del camper Fiat Ducato, proprietà della nuora 24enne. Le fiamme avevano danneggiato parzialmente la parte posteriore ed erano state spente poco prima. Le due bambine furono portate all’ospedale, dove vennero diagnosticate lievi escoriazioni: la più piccola un’intossicazione da monossido e un’ustione a un braccio, guaribile in due giorni; la bambina di nove anni, seppur non intossicata, era stata esposta ai fumi di combustione, con prognosi di un giorno.

In base alla ricostruzione della Procura, mentre le bambine erano dentro al camper in via Patrioti, Husovic avrebbe lanciato all’interno, attraverso un’apertura sul retro, una bottiglia di plastica contenente carburante alla quale aveva dato fuoco. In pochi secondi quell’ordigno divampò: le fiamme si propagarono, danneggiando parte del camper, prima del salvataggio delle bambine. Ora Husovic è accusato di lesioni aggravate dalla minorata difesa (la bottiglia fu scagliata contro un camper adibito a privata dimora), dall’aver agito verso le bambine e usato un mezzo atto a offendere. Oltreché di danneggiamento seguito da incendio e porto di oggetti atti a offendere.

Davanti al giudice Matteo Gambarati ieri sono stati sentiti i genitori delle minorenni. Il padre ha riferito che non era presente, la madre ha detto di aver intravisto una "figura magrolina che correva indietro: sembrava Alan". Ma quando il pm ha riletto le sommarie informazioni testimoniali da lei rese all’epoca ("Ho visto Alan che, sceso dall’auto, gettò una tanica dentro il camper"), la donna le ha smentite: "Non ho visto che avesse la tanica". Ha aggiunto: "Né io né mio marito abbiamo mai avuto problemi con lui". Secondo quanto trapela, il movente sarebbe da ricondursi a liti in ambito familiare. In giugno prossima udienza, saranno sentiti altri testi del pm e l’imputato.