"Camper fatiscente, ma assicurato: resta dov’è"

Il camper abbandonato nel quartiere Sergio Stranieri, sull’ area adiacente alle case popolari di via Maria Del Rio, "è stato ed è tuttora oggetto di controlli periodici effettuati dagli agenti del nucleo Nord Est". Ad oggi "risulta coperto da polizza assicurativa e non in condizioni tali da poter rientrare nei canoni, stabiliti per legge dal decreto ministeriale 460/99, dei mezzi in stato di abbandono e pertanto rimuovibili. L’attività di monitoraggio proseguirà periodicamente anche nei prossimi mesi per evitare che il mezzo rimanga in sosta senza la regolamentare copertura assicurativa". Questa la risposta della polizia locale, arrivata ieri in una nota, all’indomani della pubblicazione sul Carlino di una lettera di un residente. "Grazie ai controlli effettuati costantemente dalle pattuglie che presidiano tutto il territorio di Reggio, dal primo gennaio del 2025 ad oggi, il comando di polizia locale ha rimosso dal suolo pubblico 80 veicoli, di cui 20 sequestrati perché privi di copertura assicurativa e 60 mezzi conferiti nei centri di raccolta perché rispondenti ai canoni stabiliti dalla legge di “veicolo in stato di abbandono”, privi cioè di parti essenziali necessarie alla marcia o all’identificazione dello stesso" aggiunge la polizia.

Quel camper, ha scritto in una lettera Armando Prampolini, è "un rifiuto ingombrante con gravi conseguenze e rischi ambientali per perdita di fluidi nel suolo. In quanto struttura fatiscente è anche un pericolo pubblico e potenziale ricettacolo di animali infestanti o attività illecite, senza contare il l’impatto negativo sul decoro dell’area. Nonostante le numerose negli anni, il mezzo non è stato rimosso".