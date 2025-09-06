Camper in fiamme, probabile un gesto doloso

Non si esclude un gesto doloso alla base di un incendio divampato nella tarda serata di giovedì alla periferia di Poviglio, in via Piccola, all’interno di un cortile privato.

Le fiamme sarebbero partite da un camper, usato saltuariamente dai proprietari. Il fuoco si è poi propagato alla sovrastante tettoia, iniziando a estendersi pure verso un piccolo fabbricato adibito a deposito di attrezzature agricole, legname e altro ancora.

Verso le 22 è partita la mobilitazione di diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate da Guastalla, Sant’Ilario e Reggio. Il timore era quello che le fiamme potessero arrivare anche alla vicina abitazione, che si trova a pochi metri dall’immobile usato come deposito. Per fortuna questa ipotesi non si è verificata. Il tempestivo intervento ha evitato che le fiamme potessero raggiungere la casa. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. Sono in corso verifiche sulle cause dell’incendio, col sospetto di un episodio di origine dolosa. Non si registrano conseguenze alle persone e ad altre struttura. Risulta inagibile il basso servizio interessato dall’incendio. Ieri mattina sul posto sono tornati i vigili del fuoco per spegnere anche gli ultimi focolai rimasti attivi.

a.le.