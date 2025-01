Campi fotovoltaici: parere negativo del ministero

Dopo la vittoria al Tar di Parma contro i progetti di campi fotovoltaici per 20 ettari complessivi nella frazione di Calerno – uno alle spalle del ristorante Mareluna, l’altro lungo via Martiri, nonostante fossero in contrasto con gli strumenti urbanistici del Comune - ieri sera è arrivata al sindaco Marcello Moretti la notizia che il Ministero dell’Ambiente ha espresso parere sfavorevole al progetto per il mega-campo agrivoltaico proposto dall’azienda Lilo Solar. Un impianto su una superficie di 175 ettari nelle campagne di Calerno, di cui 81 coperti da pannelli per la produzione di energia elettrica.

Il Ministero doveva valutare il rapporto inviato a fine novembre dalla direzione generale Cura del territorio e dell’ambiente della Regione. Una notizia che soddisfa Alternativa Civica, che ha combattuto fin da subito contro i campi fotovoltaici.

"L’aspetto più rilevante delle sentenze - avevano detto qualche giorno fa i rappresentanti di Alternativa Civica - riguarda il principio del necessario bilanciamento tra due esigenze. La diffusione delle energie rinnovabili da un lato e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico dall’altro".

Il gruppo si era detto confortato dalla posizione assunta dal Tar: "Queste argomentazioni confermano l’erroneità e la pericolosità dell’ipotesi avanzata dalla Regione – hanno spiegato – secondo la quale, come espresso nel parere rilasciato come valutazione conclusiva della proposta progettuale, si potrebbe semplicemente stralciare una piccola porzione dell’impianto. Occorre che il comune di Sant’Ilario chieda alla Regione di ritirare la propria proposta e che si faccia parte attiva nei confronti dell’impresa, per offrire una soluzione condivisa che elimini la parte che ricade tra la via Emilia e la ferrovia".