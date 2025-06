Campi sportivi e palazzetti. Due milioni dalla Regione. Nuova palestra al Fit Village

Oltre venti milioni di euro per quarantanove progetti di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi in Emilia-Romagna: la nostra provincia è fra le maggiori beneficiarie, dietro solo al capoluogo di regione Bologna e sostanzialmente al pari di Modena. E saranno queste risorse a coprire la maggior parte delle spese per la creazione di una nuova palestra per la ginnastica artistica in via Mazzacurati, dove aveva sede il Fit Village.

La Regione ha messo a disposizione tali fondi continuando il proprio impegno per piscine, palazzetti, campi da calcio, spazi attrezzati all’aperto più sicuri e funzionali. Sono sei gli interventi in provincia di Reggio Emilia e i comuni interessati sono quelli di Vetto, Quattro Castella, Rolo, Albinea, Reggio Emilia e Boretto, per un finanziamento di circa 2 milioni e 746 mila euro. Un contributo da 500mila euro esatti, ovvero il massimo destinabile per ogni singolo progetto, è andato a favore della demolizione e ricostruzione della palestra comunale di Vetto, per i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di Puianello con la realizzazione di nuovi spogliatoi, per l’ampliamento e la riqualificazione dell’impianto sportivo Guido Nasi - Il Poggio di Albinea e per la realizzazione appunto della palestra in via Mazzacurati a Reggio città. Poco più di 400mila euro, invece, sono stati destinati alla realizzazione di una nuova palestra annessa alle scuole medie Marco Polo di Rolo e, infine, circa 340mila euro per la riqualificazione, recupero funzionale, messa in sicurezza e creazione spogliatoi nell’impianto sportivo polivalente Saccani di Boretto.

La struttura dedicata alla ginnastica artistica sorgerà su una parte dell‘area esterna dell‘impianto sportivo che ospitava la storica palestra Fit Village, chiusa a dicembre 2024 dopo un lungo braccio di ferro con il Comune. Il progetto prevede un investimento di 750.000 euro di cui 250.000 euro stanziati dall‘amministrazione, che lo ha proposto, e 500.000 dalla Regione che lo ha approvato. "Finalmente abbiamo colmato un vuoto in ambito sportivo – commenta Stefania Bondavalli, assessora a Economia Urbana e Sport –. I tanti ragazzi e ragazze che praticano questo sport a Reggio troveranno una struttura moderna e adeguata per coltivare la loro passione e crescere come atleti. Si tratta di una risposta alle società sportive della ginnastica artistica che lavorano sul territorio e che ad oggi, nonostante la mancanza di una struttura idonea, hanno raggiunto importanti risultati anche a livello nazionale".

Cesare Corbelli