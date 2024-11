Campina abusiva: "Adesso basta"

Da un anno risulta avviato l’intervento per la confisca del terreno agricolo di via Imbreto, a Budrio di Correggio, trasformato abusivamente in un’area residenziale, in una vera e propria campina con roulotte, casette mobili, allestite su un’area interessata da opere di urbanizzazione eseguite nei mesi precedenti, pur senza alcuna autorizzazione. Poco più di un anno fa è stato emesso un provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio a favore del Comune di Correggio, con atti pubblicati formalmente sull’albo pretorio.

Si tratta di un nuovo passo avanti nella ormai ben nota vicenda della campina di via Imbreto, dove un’area agricola, regolarmente acquistata, è stata trasformata poco alla volta in spazio residenziale dai nuovi proprietari. Ma alcuni residenti segnalano come la campina sia ancora al suo posto. Anzi, sembra che gli abitanti di quell’area siano addirittura aumentati rispetto a un anno fa.

Quello spazio è inoltre dotato di illuminazione, nonostante un vecchio divieto a fornire energia elettrica su quel terreno, che invece risulta essere stato interessato da opere abusive, con allestimento di spazi abitativi, con un ulteriore passaggio per i veicoli creato nell’area retrostante per bypassare gli ostacoli posti dalle autorità. Di recente si è cercato pure di notificare alcuni atti ai proprietari dell’area, senza riuscirci, almeno ai primi tentativi. Come dimostrano gli avvisi lasciati all’ingresso della campina, che invitano a presentarsi agli uffici della polizia locale.

Antonio Lecci