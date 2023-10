Campina abusiva: arriva un’altra roulotte

Aumentano gli spazi "residenziali" nell’area di via Imbreto, alla periferia di Correggio, dove un’area a destinazione esclusivamente agricola si sta trasformando in una campina di nomadi ormai stanziati sul territorio. Ai camper già da tempo presenti sul posto, si è aggiunta anche un’altra grossa roulotte.

E la presenza di illuminazione, di sera e di notte, evidenzia come siano stati eseguiti ulteriori lavori sul terreno che, almeno in teoria, risulta essere sotto sequestro giudiziario da mesi.

Dunque, secondo la legge, nessuno potrebbe entrare nell’area, tantomeno eseguire lavori che non risultano essere autorizzati. I residenti nella zona sono sempre più preoccupati, temendo pure che una volta che in quell’area saranno alloggiati anche donne e bambini, potrebbe risultare ancora più difficile far smantellare impianti e spazi che finora sono stati predisposti senza autorizzazione. Così come evidenziano i verbali redatti da polizia locale e carabinieri e ogni volta inoltrati alla magistratura reggiana.

E c’è di più: alcuni cittadini segnalano come i rifiuti finora prodotti nella "campina" finiscano spesso nei fossati della zona. C’è chi si è ritrovato degli scarti in cartongesso in spazi di proprietà. Non essendo accettato nelle isole ecologiche, in caso di rinvenimento, deve essere smaltito in modo regolare.

Ma con spese a carico del proprietario del terreno in cui il rifiuto si trova. Dunque, alle beffe rischia di aggiungersi anche il danno.

Antonio Lecci