"Campina abusiva e rifiuti abbandonati"

Da diversi mesi a Cadelbosco Sopra, in località Villa Argine, alcuni cittadini continuano a segnalare lo sviluppo di una "campina" non autorizzata, all’interno di un’area privata, con un aumento del disagio a danno dei residenti nella zona. Accade in via Mazzini. Un folto gruppo di cittadini si è rivolto all’avvocato Cesare Zuccoli per essere tutelati in questa vicenda, anche attraverso segnalazioni che sono già state inviate, pure in modo formale, alle autorità pubbliche locali.

"Segnalazioni che finora non hanno avuto alcun risultato positivo", aggiungono i cittadini.

Gli stessi lamentano "una situazione di perdurante grave disagio e preoccupazione a causa delle azioni degli attuali occupanti dell’immobile in questione, a Villa Argine".

"Nel cortile di questa abitazione – dicono i cittadini firmatari dell’esposto inviato agli uffici del municipio, alla polizia locale e ai carabinieri del corpo forestale – sono collocate, in modo ormai permanente, cinque roulotte, abitate da un numero indefinito di persone, oltre a numerosi autoveicoli, che in gran parte risultano essere privi di assicurazione, che vengono regolarmente utilizzati sulle strade pubbliche. Sempre nel cortile della casa sono poi accumulati rottami e rifiuti di ogni genere, che hanno attirato ratti di fogna e altri animali. C’è pure un canale di scolo che, dalla proprietà in questione sversa liquami nel vicino terreno agricolo di proprietà di un’altra famiglia". Con comprensibile disappunto anche per gli effetti nocivi dal punto di vista igienico sanitario.

Gli abitanti di quell’area, inoltre, sembrano avere atteggiamenti molesti nei confronti dei vicini, "che subiscono da ormai troppo tempo schiamazzi a ogni ora del giorno e della notte".

Si aggiunge poi che ci sono diversi cani liberi di scorrazzare per la proprietà, che talvolta escono dal cortile e vagano in strada e nelle proprietà dei "vicini esasperati".

"Di questa situazione – continua l’avvocato Zuccoli – è stato da tempo messo al corrente il Comune di Cadelbosco Sopra. Ma finora nulla sembra essere stato fatto per porre fine al degrado e al disagio per gli abitanti delle zone limitrofe. Per questo chiediamo formalmente un pronto intervento delle autorità preposte al controllo del territorio per effettuare i dovuti controlli e a fare rispettare la legge per permettere una civile convivenza".

Antonio Lecci