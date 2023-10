Campina abusiva, in arrivo la confisca

Rischia di essere presto interessata da un provvedimento di confisca l’area a destinazione agricola di via Imbreto, a Budrio di Correggio, che da alcuni mesi sta registrando lavori e interventi strutturali che la stanno rendendo spazio abitabile, una specie di "campina" in cui sono già collocate roulotte e camper, con la stessa area fornita di illuminazione.

Il tutto nonostante questi interventi siano considerati irregolari, essendo l’area esclusivamente a uso agricolo, senza possibilità di ricavare spazi residenziali.

Sembra ormai prossimo alla notifica l’atto di confisca da parte dell’autorità giudiziaria, soprattutto dopo che al sequestro dell’area ad opera della magistratura, i proprietari hanno continuato a occupare il terreno, oltretutto con la posa di nuove strutture.

Situazioni puntualmente segnalate alle forze dell’ordine da parte dei residenti, con relazioni puntuali inviate alla Procura della Repubblica. Ora risulta imminente un provvedimento di confisca, con successivo sgombero coatto delle attrezzature già installate sul terreno. Ovviamente serviranno i tempi previsti dalla legge, in quanto a fronte di un sequestro o una confisca non si escludono possibili ricorsi della controparte, in questo caso i proprietari del terreno. Tra le irregolarità rilevate in occasione di alcuni sopralluoghi di polizia locale e carabinieri, anche la rimozione dei sigilli, permettendo l’accesso al terreno da un’area retrostante l’area. Il tutto, ovviamente, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Antonio Lecci