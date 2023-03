’Campina’ di via Imbreto FI e Lega: "Tutelare l’interesse collettivo"

Non si ferma il dibattito sui lavori ritenuti abusivi in corso da alcune settimane su un’area a destinazione esclusivamente agricola, che secondo le intenzioni dei proprietari sarebbe destinata a diventare una microarea residenziale, una specie di "campina". Ipotesi che preoccupa i residenti e che ha già fatto scattare accertamenti. I lavori, però, sembrano proseguire tra scavi, nuove recinzioni e installazione di impianti di scolo.

Dopo le rassicurazioni del commissario straordinario del Comune, Salvatore Angieri, che garantisce controlli e legalità anche per il caso di via Imbreto, intervengono gli ex consiglieri comunali correggesi, Gianluca Nicolini e Riccardo Rovesti, rispettivamente ai vertici locali di Forza Italia e Lega: "Accogliamo con soddisfazione l’annuncio del commissario di procedere contro i proprietari dell’area di via Imbreto, segnalando all’autorità giudiziaria le palesi violazioni delle norme urbanistiche ed edilizie commesse sul terreno agricolo. Continueremo a verificare lo stato del cantiere abusivo per scongiurare la ripresa dell’attività per poter tutelare anche l’interesse collettivo".