Campina di via Imbreto, i residenti: "Situazione fuori controllo"

Le continue contestazioni, verbali, sanzioni e ordinanze non sembrano fermare lo sviluppo della "campina" di via Imbreto, alla periferia di Correggio, dove un’area destinata (almeno in teoria) a uso esclusivamente agricolo si sta trasformando in uno spazio abitabile, con tanto di opere di urbanizzazione, scoli fognari e casette adatte per l’alloggio.

Nei mesi estivi l’attività sul terreno di via Imbreto è sembrata fermarsi, forse per gli impegni professionali fuori zona dei proprietari dell’area. Ma ora le operazioni sembrano essere riprese, nonostante il terreno risulti ancora sottoposto a sequestro ordinato nei mesi scorsi dall’autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi, come già riportato dal Carlino, sono stati posati due moduli abitativi, accanto alle roulotte che erano già posizionate da tempo. E pare che l’area sia occupata praticamente in modo stabile, con movimenti di persone che vengono segnalati in vari momenti della giornata.

I residenti in quella zona, inoltre, segnalano come sia in corso la realizzazione di una stradina di accesso verso l’area di campagna, come alternativa all’ingresso originario, che è stato chiuso dall’autorità giudiziaria con pesanti blocchi di cemento. La situazione viene costantemente monitorata dai residenti, preoccupati dell’evolversi della situazione, nonostante divieti e ordinanze, oltre ai periodici sopralluoghi delle forze dell’ordine.