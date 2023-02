Campina, lavori in corso "C’era l’accordo col Comune"

Nonostante il divieto a eseguire opere di urbanizzazione, in quanto il terreno in questione è a destinazione unicamente agricola, stanno proseguendo i lavori di scavo e di posa di tubazioni e impianti che sembrano portare a scarichi urbani in vista della possibile realizzazione di una "campina". L’area in questione è quella affacciata su via Imbreto, nei pressi dell’Oasi di Budrio, alla periferia di Correggio. Alcuni residenti si dichiarano "molto preoccupati" da una situazione che, pur se segnalata più volte alle autorità locali, non sembra fermare i lavori in corso, che i cittadini della zona notano proseguire soprattutto nei fine settimana.

Sabato scorso, di fronte al proseguire degli scavi nell’area, alcuni residenti hanno nuovamente segnalato la situazione alle forze dell’ordine. E nel pomeriggio sul posto si sono recate diverse pattuglie della polizia locale, per svolgere ulteriori accertamenti e per identificare le persone che erano presenti nel terreno, impegnate in lavori, anche con un escavatore.

Da quanto si è potuto apprendere, il terreno è di proprietà di nomadi ormai stanziali, i quali sostengono di avere avuto "impegni" in municipio per la realizzazione di una "microarea" in cui creare uno spazio per abitazione.

In realtà, per ora, non esiste alcuna documentazione seguita al presunto impegno, che sarebbe stato solo verbale. Ma la proprietà pare proprio intenzionata a proseguire i lavori, pur se con il rischio che l’abuso possa poi portare l’autorità giudiziaria a ordinare la demolizione delle opere e il ripristino del terreno a uso esclusivamente agricolo, così come prevede la destinazione attuale.

La situazione non lascia certo tranquilli i residenti in quella zona, che appaiono piuttosto contrariati dalla prosecuzione dei lavori nonostante i divieti: "Se lo stesso tipo di intervento lo avesse eseguito qualcuno di noi, in poche ore saremmo stati sanzionati e bloccati, senza possibilità di proseguire i lavori. In questo caso, invece…". Anche gli stessi proprietari del terreno, a loro dire, avrebbero ricevuto delle sanzioni. Ma per il momento le multe non sembrano fermare le intenzioni di costruire, in attesa di ulteriori provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Antonio Lecci