Campine fuori controllo: "Abusi edilizi a raffica e maxi tasse mai pagate"

Decine di abusi edilizi, difformità urbanistiche e violazioni normative in quasi tutte le otto aree abitate da nomadi nel territorio di Bibbiano, risalenti anche a decine di anni fa e mai sanate dagli interessati. Allacciamenti ai pubblici servizi mai formalmente richiesti al Comune; scarichi abusivi; decine di migliaia di euro di Ici/Imu e tasse sui rifiuti mai pagate nonostante le ingiunzioni. È quanto emerge dalla risposta alla maxi interrogazione presentata al sindaco Marazzi da Alberto Bizzocchi, capogruppo consiliare del Centrodestra.

L’amministrazione comunale allarga le braccia e tramite il dirigente Daniele Caminati scrive: "L’Ufficio Tecnico ha avviato momenti di confronto con i rappresentanti dei campi nomadi, assistiti da loro legali e intermediari culturali, per verificare la possibilità di eventuali sanatorie con relativi progetti di adeguamento e corresponsione di tutti i contributi necessari". I cittadini però masticano amaro, vedendo che ad esempio in una campina di Barco c’è anche una grande, elegante piscina interrata. Mentre il responsabile dell’Ufficio tributi Daniele Ferretti afferma: "Non è facile la riscossione per alcuni di questi contribuenti. Dalle banche dati risultano nullafacenti, quindi non è possibile esperire azioni esecutive come il pignoramento degli stipendi. Pochi debitori morosi risultano lavorare come dipendenti, solo saltuariamente e con retribuzioni molto basse, altri risultano possessori di partita Iva senza però avere mai presentato la dichiarazione dei redditi".

Entrare con le ruspe? Non è il caso, precisa Caminati: "Sono tutt’ora in atto confronti con i Servizi, Funzionari e Dirigenti della Regione". Se le tasse arretrate le si danno di fatto per perse, l’aspetto imbarazzante è che - a seguito di ripetute ispezioni di Comune, Polizia locale, Carabinieri ed altre istituzioni - anche gli abusi edilizi sono stati censiti e sanzionati. Tutto inutile, alla faccia di tutti i cittadini compresi i sinti e i rom che invece cercano di essere buoni bibbianesi pagando i tributi e domandando permessi per sistemare le loro dimore.

Francesca Chilloni