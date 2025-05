Campionati di Volley: Penultima Giornata Cruciale per Play-off e Retrocessioni

I campionati di volley, a parte la D femminile che si è già conclusa, arrivano oggi alla penultima giornata.

SERIE B. Dopo aver battuto Firenze 3 a 1, l’Ama San Martino gioca oggi alle 21 a Castelfranco di Sotto contro l’Arno Toscana. I Vigili del Fuoco ospitano la forte Beca Modena al PalaCanossa alle 21.

SERIE B1. In settimana la Tirabassi & Vezzali (sesta e salva) ha perso 3 a 0 a San Giorgio e oggi alle 18 affronta in casa il Volley Modena. Stesso orario per Canniccia-Giusto Spirito Rubierese, con Rubiera non ancora salvo, visto che retrocedono in quattro.

SERIE B2. Reggiane nelle Marche dalle 17,30: la Fos CVR, già certa dei play-off, gioca a Porto Potenza Picena che rischia la retrocessione, come il Team 80 Pesaro che riceve l’Arbor. In fondo, a Montelabbate si affrontano le due retrocesse da tempo, Mega Volley Pesaro e Ama San Martino.

SERIE C. Qui si parla di qualificarsi ai play-off: tra i maschi, Ama San Martino-Inzani Parma alle 17, e Bluenergy Piacenza-MoRe Volley a Rottofreno alle 17,30. Chiude Fabbrico-Real Sala Bolognese, con reggiani retrocessi. Anche tra le ragazze, Quartirolo-Saturno Guastalla alle 18,30 a Carpi è gara d’alta classifica. Alle 17,30 l’Everton riceve lo Stadium Mirandola, mentre in settimana la Poliespanse Nutristar Correggio ha sconfitto nel derby la Rubierese per 3 a 0.

SERIE D. Tra le ragazze, c’è un recupero importante per l’Ama San Martino che gioca alle 18 in casa della promossa Renusi cercando punti playoff. Tra i maschi, invece nel girone A, Everton-Energy u17 Parma 3 a 0, Pieve-Baganzola 0 a 3. Con Pallavolo Parma-Vaneton giocata ieri sera, oggi resta solo Bluenergy Piacenza-Scandiano alle 17,30 a Rottofreno. A parte Pieve, le tre reggiane pensano ai play-off. Nel girone B, Mirandola-San Marco Matrix (retrocessa) alle 17,30 e B.R.V. Luzzara-Qui Volley alle 20,30. Nel girone C, infine, MoRe Volley-Anderlini Modena alle 18.

Claudio Lavaggi