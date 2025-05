Campionati italiani assoluti: successi e piazzamenti a Modena e Trentino

A Modena si è disputata la fase regionale dei campionati italiani assoluti per società, con la Self Montanari e Gruzza, terza tra le ragazze e con l’Atletica Reggio sesta tra i maschi, davanti alla Self. Le stesse gare regionali si sono disputate anche in Trentino e qui è partito il derby delle gemelle Cantergiani: Lucia, trasferitasi per motivi di studio, a Rovereto ha vinto nel lungo, staffetta, più bronzo nel peso; Sara, tesserata Self, a Modena ha vinto i 100hs, i 400 hs, piazzando quarta la sua staffetta.

A Modena Thomas Algeri è primo sui 110 hs. in 14’’82, Vivian Osagie vince il peso con m 14,67 e il disco con 41,04, Kevin De Jesus vince i 3000 siepi col personale di 9’07’’89, Sara Nestola stravince i 1500 in 4’21’’07 su Sofia Ferrari in 4’39’’45. Viola Canovi è seconda sui 100 in 11’’73, Viola Cilloni è seconda sugli 800 in 2’13’’93, Michela Mulas è seconda nel lungo con m 5,70, mentre Benjamin Nyanney è terzo con 6,78. Molto buono il terzo posto sui 1500 di Nicolò Cornali col personale di 3’51’’86 e poi ancora terzo Samuele Paganelli nel disco con 41,04, Barbara Bressi nei 5000 in 17’31’’40, Tommaso Campani nel peso con m 13,49, Anna Busetto nel giavellotto con m 39,86. Bokar Badji e Alessandro Zlatan sono determinanti nel successo della staffetta 4x100 della Fratellanza Modena. Ai societari per i più giovani disputati a Scandiano, Allegra Iori vince i 1000 ragazze in 3’13’’3, davanti a Laura Baldini.

A Scandiano Saimir Xhemalaj (Atl. Reggio) e Roberto Ferretti (Corradini), vincono la gara a coppie del Fornacione Night Trail. A Dozza, successo di Isabella Morlini nel Dozza Wine Trail (17 km, d+ 600 m); per la trail runner crono di 1h34’23’’. A Marina di Campo, (Li) bel successo di Roberto Boni nella Mezza Maratona dell’Isola d’Elba nel tempo di 1h10’52’’. A Curtatone (Mn), infine, terzo posto di Paolo Bertani nella Mezza Maratona della Battaglia in 1h20’21’’.

Claudio Lavaggi