Campionati italiani, iscritti sette atleti di casa nostra

Sono soltanto sette gli atleti reggiani iscritti ai campionati italiani d’atletica leggera indoor in programma sabato e domenica ad Ancona, anche se le gare che li vedranno impegnati sono otto, visto che Giuseppe Gravante dovrebbe doppiare 1.500 e 3.000.

Iniziamo dalla possibile zona medaglie: Zaynab Dosso (tesserata per le Fiamme Azzurre) ha confermato la sua presenza sui 60 metri piani e punta ovviamente all’oro, visto che il secondo accredito dietro al 7’05’’ della rubierese (europeo stagionale e secondo al mondo) è il è il 7’’32 di Arianna De Masi. Giuseppe Gravante (foto) della Corradini è iscritto sia sui 1500, sia sui 3000 e vanta il quinto tempo in entrambe le prove, con possibilità di arrivare al podio più facilmente sulla distanza più breve. Alessia Baldini, figlia di Stefano, corre la staffetta 4x2 giri con la Fratellanza Modena che ha ottimi tempi di accredito. Puntano alla finale, quindi almeno ad un ottavo posto, Vivian Osagie, la pesista della Self Montanari e Gruzza, Giulia Guarriello dell’Atletica Guastalla Reggiolo sui 60 ad ostacoli e Thomas Algeri dell’Atletica Reggio, sulla stessa distanza ma al maschile. Infine, vuole migliorarsi Greta De Pietri, la velocista dell’Atletica Reggio impegnata sui 60, stessa gara della Dosso. Nomi illustri assenti quelli del mezzofondista Yassin Bouih e della marciatrice Sara Vitiello, oltre a Sandra Milena Ferrari che ora studia negli Stati Uniti. Le gare saranno trasmesse da RaiSport in diretta e quando non è collegata, in streaming (sito youtube Fidal) La prima in lizza è Giulia Guarriello sabato alle 13,15 per le batterie dei 60 hs.; la Dosso domenica alle 14,15, con finale alle 15,25. L’ultima è la staffetta 4x2 giri con Alessia Baldini domenica alle 17,15.

Claudio Lavaggi