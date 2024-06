Campionati nazionali di tennis tavolo, argento per Tiziano Scaruffi

Si sono svolti a Cava dei Tirreni dal 20 al 23 giugno i Campionati nazionali del Csi di tennis tavolo con oltre 250 atleti da tutta Italia. Grandissima affluenza di pubblico e una decina gli atleti dell’Emilia Romagna qualificati alla fase finale. A gioire ancora una volta, con una magnifica medaglia d’argento è stato Tiziano Scaruffi del Tennistavolo Bismantova. Durante il cammino l’atleta Castelnovese è riuscito a passare facilmente il girone di qualificazione e a superare le gare a eliminazione diretta. Arrivato ai quarti ha poi battuto Pagliocca del Tennis tavolo Cava dei Tirreni per 3 a 0 con un triplo 11 a 5. In semifinale ha sconfitto Borsellini della Polisportiva Quarto di Monza sempre per 3 a 0. Nella finalissima Scaruffi si è dovuto arrendere ad Andreatta del TT Trento.