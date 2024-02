Campionati regionali di cross a Correggio: 552 atleti pronti alla sfida

Si disputano domattina a Correggio, presso il Parco della Memoria, i campionati regionali individuali Fidal di cross e la terza prova del campionato per società, giovanile e master, gare organizzate dalla Self Montanari e Gruzza. Le prime categorie partono alle 9, le ultime alle 13. In totale gli iscritti alle varie prove sono ben 552. Riguardo invece ai campionati italiani allievi indoor di Ancona, diretta sul sito atletica.tv delle gare da questa mattina alle 10,30, quando debutta Viola Canovi nelle batterie dei 60; semifinali alle 12,15, finale alle 17,50. Alle 16,15, fari puntati sugli 800 di Alessandro Casoni. Domani si gareggia dalle 9 alle 17.