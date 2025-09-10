Campionato al via il 5 ottobre alle 17: al Bigi arriverà Udine

Prendete carta e penna, perché ormai si parte. Ieri la Lega Basket ha ufficializzato le date e gli orari delle prime quattro giornate di campionato. La Pallacanestro Reggiana inizierà il proprio cammino davanti al pubblico amico del ‘PalaBigi’ domenica 5 ottobre, alle 17, contro la neopromossa APU Old Wild West Udine. La domenica successiva, invece, capitan Vitali e il resto della truppa dovranno andare in trasferta ad un orario un po’ insolito: la sfida con Cantù, altra neopromossa, è infatti stata messa in scaletta domenica 12 ottobre alle 12 (non il massimo per chi vuole seguire la squadra). Domenica 19 ottobre invece si torna in via Guasco: alle 18 arriva l’Openjobmetis Varese degli italiani Librizzi, Alviti e Assui (stellina dell’Under 20). Il week end successivo ci sarà la trasferta all’ombra del Vesuvio: domenica 26 ottobre alle 17,30 i biancorossi dovranno infatti vedersela con il rinnovato e ambizioso Napoli Basket di coach Alessandro Magro e del ‘tormentone estivo’ Willy Caruso. Sarà la prima sfida con un coefficiente di difficoltà che inizierà a salire e che a ruota proporrà Milano (in casa il 2 novembre), Treviso (sempre a Reggio, il 5) e poi la trasferta contro i campioni d’Italia della Virtus (domenica 9)

Francesco Pioppi

Nella foto: Troy Caupain