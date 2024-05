Campionato di giornalismo. Al Malaguzzi il gran finale

Ci siamo. Questa mattina alle 10 il Centro Internazionale Loris Malaguzzi ospita la cerimonia di premiazione del Campionato di Giornalismo – "Cronisti in Classe", progetto organizzato da il Resto del Carlino e arrivato alla ventiduesima edizione.

I giovanissimi cronisti, studenti delle scuole secondarie di primo grado, sono presenti – in quello che è il luogo per eccellenza della trasmissione dei saperi – per ricevere i riconoscimenti che Carlino Reggio e gli sponsor, che hanno sostenuto il progetto durante l’anno scolastico, consegneranno loro. Sono state dodici quest’anno le scuole in gara, da città e provincia.

Gli istituti cittadini che hanno partecipato alla gara sono Alessandro Manzoni e Sandro Pertini 2. A cui si aggiunge dal forense la scuola media Galileo Galileo, succursale di Mancasale. E poi le scuole Carlo Levi di Campegine, Antonio Panizzi di Brescello, Enrico Fermi di Rubiera, Papa Giovanni XXIII di Castellarano, Francesco De Sanctis di Poviglio, Ezio Comparoni di Bagnolo, Dante Alighieri di Bibbiano, Lelio Orsi di Novellara e Antonio Allegri di San Martino in Rio.

Partecipano alla cerimonia e consegnano i premi: il sindaco Luca Vecchi e l’assessora all’Educazione Raffaella Curioni del Comune di Reggio Emilia; il presidente della Provincia (e sindaco di Castellarano) Giorgio Zanni e la vicepresidente della Provincia con delega alla Scuola (e sindaca di Novellara) Elena Carletti; Paolo Bernardi, dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale Emilia-Romagna e provinciale di Reggio Emilia.

Inoltre, Arturo Bertoldi per Iren (responsabile Eduiren), Gianluca Gibertini per Emil Banca (vice presidente area territoriale) ed Elena Sinigaglia, responsabile marketing di Realco (Ecu, Sigma). Insieme a loro, il capocronista della redazione di Carlino Reggio, Saverio Migliari.

A conquistare il gradino più alto, lo scorso anno, è stata la scuola media Lelio Orsi di Novellara. Al secondo posto l’istituto Antonio Allegri di San Martino in Rio e al terzo l’Alessandro Manzoni di Reggio Emilia.

Premio speciale alla scuola Antonio Panizzi di Brescello, premio social per l’articolo più votato su internet alla Comparoni di Bagnolo e premio per il miglior disegno alla scuola Bismantova di Castelnovo Monti.