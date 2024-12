Campionato di motocross. Artioli sbaraglia tutti i rivali

di Antonio Lecci

Dopo aver conquistato il podio in precedenti edizioni, Giulio Artioli, detto Cuton, ha conquistato il campionato italiano di motocross d’epoca.

Nei giorni scorsi è stato premiato in municipio a Guastalla, la cittadina dove vive. Artioli ha conquistato il primo posto tra gli over 34, al termine delle sei tappe del circuito in sella a una Moto Verona, storica casa motociclistica che ha avuto sede proprio a Guastalla. Si tratta di una moto 50 cc di cilindrata, risalente agli anni Settanta.

Giulio, che ha abbondantemente superato i 60 anni di età, ha cominciato a gareggiare nel motocross quando era ancora bambino. In quegli anni a Guastalla era attiva una importante pista in golena, accanto a viale Po. Già nel 1968 Artioli correva con una Morini 125 Corsaro.

"Aveva un problema nei salti e talvolta si staccava la ruota coi foderi forcella. Rimanevo per aria a pensare cosa mi sarei rotto… Ora invece le moderne moto da cross sono molto diverse meccanicamente e decisamente più sicure", confida il pilota. "Ho interrotto l’attività alla fine degli anni Settanta dopo un grave infortunio. Inoltre, lavorando per la Vimec, spesso anche all’estero, non avevo più tempo per le gare. Poi mi sono riavvicinato al motocross, riprendendo questa grande passione", aggiunge.

Nella sua categoria la concorrenza non manca: solitamente alla griglia di partenza sono una trentina i corridori al via. Le tappe si svolgono solitamente tra il Bolognese, Lesignano Bagni (Parma), Arco di Trento, Cremona, Sicilia… In municipio a Guastalla ha ricevuto una targa di riconoscimento dal sindaco Paolo Dallasta, applaudito e salutato da parenti ed estimatori, tra i quali i non più giovani che ancora lo ricordano per le vittorie in moto tra curve e salti alla vecchia pista di viale Po.