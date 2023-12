Campione di rugby picchia i carabinieri: fermato con il taser

Reggio Emilia, 23 dicembre 22023 – Ha fatto il ‘diavolo’, ma fuori dal campo. Rusiate Nasove, 28enne atleta del Valorugby e della nazionale delle Isole Fiji, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dopo aver mandato all’ospedale due carabinieri.

Una notte brava finita male. Alcuni residenti hanno chiamato le forze dell’ordine segnalando la presenza di un uomo ubriaco in stato d’agitazione che urlava a squarciagola in viale dei Mille. Subito è arrivata una pattuglia che lo ha trovato sdraiato su un cofano di un’auto in sosta proferendo parole deliranti.

Il rugbista si è però rifiutato di fornire le generalità e ha reagito con violenza. Con la sua stazza – un metro e novantacinque per cento chili di peso – ha mandato al tappeto due militari presi a calci e pugni (per loro sette giorni di prognosi). A quel punto sono intervenute in ausilio due volanti della questura. Il giovane nel frattempo è fuggito di corsa in piazzale Tricolore, dove ha provato a nascondersi dietro un cartellone pubblicitario. Ma alla fine gli agenti sono riusciti a placcarlo solo con l’utilizzo del taser. Una volta portato all’ospedale per le visite mediche, è stato infine condotto in carcere dopo la formalizzazione della denuncia.

Nasove è arrivato al Valorugby in estate, ma finora aveva giocato solo pochi minuti.