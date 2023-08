"Campo da calcetto con difetti? Si accettò un ribasso ’anomalo’"

"Sul campo del Bettolino l’assessore Massimo Bellei (foto) si prenda le proprie responsabilità". Alternativa Civica per S.Ilario e Calerno attacca l’assessore allo sport che "preso dalla foga di protagonismo - scrive Alternativa Civica – invece di affrontare i temi nelle sedi istituzionali quali il consiglio comunale, preferisce tacciare di polemica ogni critica che Alternativa Civica fa alle scelte dell’amministrazione santilariese".

Nel mirino della forza di opposizione c’è la proposta, avanzata nell’ultimo consiglio comunale, di una variazione al bilancio "pari a 30.000 euro di maggiori spese, per la manutenzione ordinaria, così c’è scritto sul documento, del campo da calcio in sintetico del Bettolino. A domanda della minoranza sul tema, l’assessore ha risposto dicendo che era uno stanziamento necessario per la sistemazione del campo e che la ditta che lo aveva realizzato era fallita".

"Un assessore dovrebbe sapere, visto che è anche delegato allo sport - incalza Alternativa Civica -, che la gara di appalto per la realizzazione del campo, seppur regolare, presentava un grave problema. La ditta vincitrice, fallita poco dopo, si era aggiudicata la gara con un ribasso del 29% quando la soglia di anomalia delle offerte era del 21,8%. Tutte le altre ditte partecipanti alla gara avevano offerto un ribasso molto inferiore".

"Ogni tanto controllare servirebbe anche a fare prevenzione rispetto al risultato - prosegue Alternativa Civica - e si sarebbe velocemente capito che la ditta vincitrice non era in buone acque, lo capirebbe anche un bambino. Alla scelta infelice in fase di gara si aggiunge il fatto che, il 10 febbraio 2020, il responsabile dell’ufficio tecnico ha rilasciato una determina di regolare esecuzione dei lavori riguardanti il campo in sintetico del Bettolino. Le squadre di calcio, invece, fin dall’inizio hanno segnalato i difetti del campo appena realizzato. Peccato che il presidente della Regione Bonaccini, che ha contribuito con 150mila euro al progetto, chiamato alla solenne inaugurazione, non fosse a conoscenza di questi fatti".

"È vero che fare e disfare è sempre lavorare, ma farlo con i soldi dei cittadini e tentare di non risponderne riteniamo sia grave. Noi vogliamo che i cittadini siano informati di come vengono utilizzati i loro soldi, perché ne tengano conto per il futuro", conclude Alternativa Civica per S.Ilario e Calerno.