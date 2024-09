Campo da tennis, inaugurazione rinviata

Rinviata causa maltempo la festa di inaugurazione del nuovo campo da tennis di via IV Novembre. L’impianto è già fruibile, sono previsti open day di prova, ed è stato attivato l’iter che consentirà di utilizzare l’impianto anche nei mesi invernali grazie alla copertura. In occasione del taglio del nastro, domenica 15 settembre dalle 18, verranno anche presentati i corsi che saranno organizzati per ogni livello, dal principiante all’agonista, per gli adulti (tutti i giorni dalle 18 e sabato mattina). Sarà anche attiva la Sat pomeridiana (scuola di avviamento al tennis) dedicata ai bambini e ai ragazzi di ogni età, dove l’aspetto motorio e quello ludico hanno una parte preponderante, come previsto dai programmi della Fitp, la Federazione italiana preposta a uno degli sport più amati. La garanzia della qualità dell’insegnamento è data dal maestro nazionale Fitp Claudio Ferrari, che applicherà le migliori e più aggiornate metodologie didattiche. In previsione dell’inizio delle lezioni, previsto per il 30 settembre, sono già stati fissati gli open day con lezioni gratuite dalle 15.30: tempo permettendo mercoledì 18, giovedì 19, lunedì 23 e mercoledì 25. Le racchette saranno messe a disposizione dal maestro Ferrari (è gradita la prenotazione al 338-3382882). Il nuovo impianto è di ampie dimensioni e a breve sarà abilitato anche per il calcio a 5, fruibile previ accordi: "Chi - gruppi di amici, amatori o squadre - è in cerca di un campo, potrà avere ogni delucidazione". L’impianto polivalente del Circolo Tennis Campegine va così a completare il panorama delle strutture sportive del territorio comunale. E, come ricorda Daniele Brugnoli, tra i promotori dell’importante iniziativa scaturita da un accordo con la parrocchia, "va a riqualificare l’area che in passato era stata molto frequentata dai campeginesi. Lo sforzo compiuto è stato rilevante e si spera di potere avere un buon riscontro dalla nostra comunità".

Francesca Chilloni