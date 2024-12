Campo di Marte. Si valutano le telecamere

Per aumentare la sicurezza nel parco del ‘Campo di Marte’, il Comune di Reggio Emilia ha già fatto un preventivo di quanto costerebbe installare delle nuove telecamere. Sarebbero necessari in particolare 15 nuovi occhi elettronici, per una spesa stimata di circa 30mila euro. Ad annunciarlo l’assessore alla Sostenibilità ambientale Carlotta Bonvicini, rispondendo nella seduta odierna del Consiglio comunale a un’interpellanza

di Alessandro Rinaldi della Lega sul degrado dell’area. Bonvicini sottolinea però che l’ultima parola sulle telecamere spetterà al Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto. Come segnalato al leghista dai residenti della zona, episodi

di spaccio, risse e aggressioni sarebbero aumentati negli ultimi anni "a seguito anche dello sgombero delle ex Reggiane", afferma Rinaldi. L’assessore Bonvicini, nella risposta, ha ricordato anche che nel parco è in corso il cantiere per realizzare un sottopasso, che supererà la ‘cesura’ rappresentata dai binari della ferrovia Reggio-Sassuolo.

Ieri intanto c’è stato il via libera del Consiglio comunale all’istituzione di due commissioni consiliari speciali (che si aggiungono alle 7 ordinarie) afferenti al mandato amministrativo insediatosi lo scorso 9 luglio 2024. Si tratta della commissione ‘Città storica’ e di quella ’Diritti umani, pari opportunità e città internazionale’. Presidente presidente della prima è stata eletta Francesca Boni, mentre a presiedere la seconda sarà Fabiana Montanari, entrambe consigliere comunali del Pd. Quasi unanime il voto, con sole due astensioni da parte del gruppo di Coalizione civica.