Campo Pianelli torna all’età del bronzo

Evento straordinario ieri mattina, con l’inaugurazione del Parco Archeologico di Campo Pianelli nei pressi della Pietra di Bismantova in comune di Castelnovo Monti: si apre così una nuova porta di accesso al turismo culturale, finora rimasto un po’ in ombra, grazie alle scoperte archeologiche emerse in più riprese dalla metà dell’Ottocento in poi.

Si tratta di uno strumento dalle straordinarie potenzialità per far conoscere la storia del territorio appenninico agli studenti, ma anche ai turisti attratti da scoperte eccezionali che risalgono all’Età del Bronzo, uniche della provincia di Reggio Emilia. Il Parco Pianelli consente ai visitatori di immergersi nel passato e comprendere cosa venne scoperto in questo luogo a partire dagli scavi di Gaetano Chierici, poi attraverso le successive campagne organiche svolte a partire dal 1973. Si possono vedere ricostruzioni delle sepolture, dei corredi funebri e della pira per l’incinerazione, mentre da parte della cooperativa Archeovea, che gestisce il Parco, è stata realizzata un’applicazione che consente di vedere con la realtà aumentata la zona nell’epoca del bronzo. La giornata inaugurale si è svolta al Centro Laudato Sì della Pietra di Bismantova, dove Fausto Giovanelli ha rimarcato come "Bismantova sia da tempi antichi un intreccio di storia, spirito, ambiente". L’Assessore al Turismo, Chiara Borghi ha illustrato le basi del progetto da cui è nato il Parco archeologico, ricordando che da bambina quel luogo era chiamato il "cimitero etrusco". Monica Miari, della Soprintendenza archeologica e del paesaggio di Bologna, ha affermato che "per un progetto così bello e importante, è fondamentale la spinta di tutta la comunità: Istituzioni, scuole, volontari cittadini e Parco nazionale, alla base c’è la volontà di tutela e valorizzazione". Giada Pellegrini, curatrice delle collezioni archeologiche dei Musei Civici di Reggio, ha ricordato che "i primi studi su Campo Pianelli risalgono al 1860 , altri studi sono seguiti da un secolo dopo". Iames Tirabassi, archeologo del Campo Pianelli, ha ripercorso un po’ le tappe dei lavori e dei ritrovamenti archeologici a partire dal 1865 con Gaetano Chierici che si recò due volte sul posto. E’ intervenuto anche Giammaria Manchi della Regione Emilia-Romagna. Sulle modalità di gestione delle visite guidate a cura della società Archeovea, è intervenuto Francesco Garbasi, presente lo scultore Dario Tazzioli. L’evento si è concluso con la visita al Parco del Campo Pianelli.

Settimo Baisi