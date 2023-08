Campovolo: i concerti della Festa Manuel Agnelli, resistenza rock

La rassegna di concerti a "La Festa", all’Iren Green Park Arena al Campovolo di Reggio, presenta stasera alle 21.30 il live di Manuel Agnelli, cantautore, musicista, produttore discografico, autore. È un artista legato a tutti i vari aspetti della musica, che inizia a farsi notare nel 1985, quando fonda gli Afterhours. A lui è legata anche l’etichetta Vox Pop, che ha prodotto decine di dischi di gruppi come Prozac+, Casino Royale, Sottotono, Ritmo Tribale, Africa Unite e Mau Mau.

In tempi recenti Agnelli ha pubblicato il suo primo singolo da solista, "La profondità degli abissi", a inizio 2021, realizzato per la colonna sonora di Diabolik. Dopo l’uscita dei singoli "Proci" e "Signorina Mani avanti", il 30 settembre 2022 ha pubblicato il suo primo album solista, "Ama il prossimo tuo come te stesso". E inoltre reduce dal successo dell’adattamento italiano di "Lazarus".

Alla festa del Pd, al Campovolo cittadino, propone il suo ultimo album, accompagnato dalle note del duo chitarra-batteria dei Little Pieces Of Marmelade, il bassista e cantautore Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini. Biglietti su Ticketone (28,75 euro). A "La Festa" stasera anche il piano bar con le canzoni dei "Twelve Chords".

a.le.