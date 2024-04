Campus, nuovi laboratori: "Con i soldi di Silk Faw"

Nuovi laboratori di Ingegneria e di Agraria nel Campus universitario San Lazzaro. Terminata la fase di progettazione (in corso quella di appalto), tra un paio di mesi dovrebbe aprire il cantiere e i lavori concludersi entro due anni. Il termine dei lavori è previsto per l’anno accademico 2026-27. L’investimento complessivo, in capo a Unimore, è di 20 milioni di euro (compresi gli arredi tecnici di laboratorio), di cui 9,45 milioni cofinanziati dal ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il Bando edilizia universitaria 2021 e 4 milioni dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027. A presentare il progetto sono intervenuti il sindaco Luca Vecchi; Vincenzo Colla, assessore regionale a Sviluppo economico e Green economy, Lavoro e Formazione; il rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro e prorettore della sede reggiana Giovanni Verzellesi.

"L’edificio – ha detto il sindaco – sorgerà nel Campus San Lazzaro, in cui sono in corso anche i lavori di ampliamento dello studentato universitario, con ulteriori posti letto, auditorium e altri servizi per studenti, docenti e ricercatori". Vincenzo Colla ha aggiunto: "La Regione contribuisce al progetto con 4 milioni di euro, risorse pubbliche spese bene. Erano destinate a un progetto industriale poi sfumato (Silk Faw), ma la Regione le ha voluto mantenere sul territorio reggiano, investendo nel Campus San Lazzaro".

Il rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro ha tenuto poi a precisare che "L’Ateneo potrà essere maggiormente attrattivo per studenti e docenti".

Il nuovo edificio del Campus San Lazzaro – progettato dallo Studio Manfredini di Reggio Emilia – avrà una superficie complessiva di 6.060 metri quadrati.

L’immobile conterrà spazi per la didattica e la ricerca del Dipartimento di Scienze e metodi dell’Ingegneria e i laboratori di ricerca del Dipartimento di Scienza della vita-Area delle Scienze agrarie e agroalimentari della Facoltà di Agraria. La struttura potrà ospitare oltre 1.000 studenti.

"Unimore a Reggio Emilia ha visto negli ultimi anni raddoppiare le proprie possibilità di ricerca e didattica, con uno sforzo avvicinabile solo a quello realizzato 25 anni fa, con la istituzione della sede reggiana del nostro Ateneo – ha evidenziato il prorettore Giovanni Verzellesi –. Credo che queste recenti realizzazioni costituiscano basi solide e sostenibili per almeno i prossimi 25 anni di vita dell’Università". Al Reggiane Parco Innovazione inizieranno entro l’estate i lavori di riqualificazione dell’edificio Cattedrale, che ospiterà al piano terreno il corso in Digital Marketing di Unimore.

Stella Bonfrisco