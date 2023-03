Camurri denuncia: "Viale delle Rimembranze è abbandonato"

"Da troppo tempo il viale delle Rimembranze, a Rolo, è diventato un luogo degradato. Da troppo tempo è abbandonato, trascurato, dimenticato".

Parole del consigliere comunale di opposizione, Maria Cristina Camurri, che chiede interventi urgenti. "Si continua a rimandare la realizzazione del marciapiede – aggiunge – la sistemazione dell’area, l’illuminazione con il recupero storico della panchine in graniglia… Su quel viale, in ricordo dei Caduti di Rolo nella Grande guerra, ogni pianta ricordava una vittima. Perfino il nome del viale è stato cambiato in… viale della Resistenza. Le persone sono spesso costrette a transitare sulla carreggiata stradale, in quanto il passaggio pedonale, realizzato in periodo elettorale ben quattro mandati fa, è ormai dissestato, con buche, pericolosi rialzi dovuti alle radici delle piante, pure loro trascurate. E dire che si tratta di un’area che si trova in centro paese e che necessiterebbe di maggiore attenzione da parte delle autorità preposte".

Alcuni mesi fa era stato realizzato un breve "reportage", poi diffuso sui social, che evidenziava alcune problematiche delle strade di Rolo.